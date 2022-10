Junior, irmão de Sandy, critica o tio por apoio a Bolsonaro

Na tarde da última segunda-feira (17), o presidente Jair Bolsonaro (PL) se encontrou com vários cantores sertanejos que declararam seu voto em apoio à sua reeleição, defendendo valores e setores da sociedade como caminhoneiros e produtores rurais.

Entre os artistas presentes estavam os cantores Leonardo e Gusttavo Lima, que participaram de uma coletiva de imprensa ao lado de Bolsonaro, reafirmando seus valores pela vida, família e liberdade.

Além deles, outros artistas conversaram com Bolsonaro, entre eles a cantora Sula Miranda, Zezé Di Camargo, Fernando e Sorocaba, Chitãozinho (da dupla com Xororó), entre outros. O apresentador Ratinho também participou do encontro.

Os ministros Paulo Guedes (Economia), Ciro Nogueira (Casa Civil) e Fábio Faria (Comunicações) também participaram do encontro.

O cantor Junior Lima, que já formou dupla com a irmã, Sandy, usou as redes sociais, nesta terça-feira (18), para comentar o apoio do tio, Chitãozinho, ao presidente.

Nos stories do Instagram, ele escreveu que “toda família tem tiozão do Zap”.

– Novos estudos apontam: Toda família tem um tiozão do Zap – apontou.

Ele também defendeu que “votar é um ato de muita responsabilidade”.

– Votar é um ato de muita responsabilidade, porque não se vota pensando em si mesmo somente, mas coletivamente. E para isso é preciso mais consciência, mais aprofundamento na realidade de todos. Por ter, pessoalmente, feito cada vez mais essa busca, sou contra o governo atual e escolho um caminho diferente do que vi nos últimos 4 anos. E faço isso, mesmo em um cenário de escolha muito distante do que enxergo como ideal, mas consciente de que é preciso mudar.