Junta Comercial do Pará fecha 2022 com ações de fomento para ambiente negócios

O ano de 2022 foi um ano de desafios e vitórias conquistadas pela Junta Comercial do Pará (Jucepa), que manteve os investimentos em tecnologias para desburocratizar o ambiente de negócios no Estado.

Entre as principais ações da Jucepa, destaque para a isenção de preço público em virtude das fortes chuvas que atingiram à região e da elevação dos rios Tocantins e Itacaiúnas. Desastres naturais que desabrigaram centenas de famílias.

O município de Marabá decretou situação de emergência, e o Decreto nº 2.119, de 15 de janeiro passado, considerando a necessidade de fomentar a economia local, instituiu a isenção do pagamento de taxa para as empresas instaladas em Marabá, entre janeiro e fevereiro de 2022.

Com efeito, na região sudeste, não houve taxa de cobrança para os procedimentos de aberturas, alterações e arquivamento de balanços de empresas. A iniciativa do governo do Estado, viabilizada pela Junta Comercial do Pará, vigorou de 19 de janeiro a 19 de fevereiro de 2022.

Ambiente de Negócios

O tempo para abertura de empresas no Estado, em 2021, em média, era de 2 dias e 6 horas. Em 2022, este tempo passou a ser de 1 dia e 11 horas, um recorde na série histórica, com queda de 18 horas (34%) em relação ao ano de 2021.

Carteira Empresarial

A Jucepa lançou este ano também a carteira do empresário, que serve como a carteira de identidade profissional para os empresários que se estabelecem no Pará. A ideia é de que a carteira tenha dois formatos: físico e digital. A forma física tem todos os dados da empresa, com QR-Code para facilitar os trâmites onde o empresário estiver.

As duas formas da carteira utilizam a leitura do QR-Code são permanentemente atualizadas, a partir de qualquer dado modificado como participação societária, aumento de cotas, novo sócio. Ela tem validade no território nacional, é impressa em PVC e funciona como identidade oficial, reunindo as informações do titular e da empresa.

carteira de R$ 183,00, passou a custar R$ 70,00.

Advocacia SIM

Outro avanço significativo foi lançamento do promove o lançamento do sistema Advocacia Sim, que visa centralizar a entrada de documentos e processo de registro no REGIN em um só lugar, sem que advogadas e advogados precisem sair de seus escritórios trazendo mais facilidade aos escritórios de advocacia que se estabelecem no estado do Pará.

Tele Jucepa

A Jucepa lançou neste ano a modalidade de atendimento via Call Center que é o Tele Jucepa. Com esse novo serviço, o usuário da autarquia é atendido via telefone, por uma equipe especializada que faz o esclarecimento de procedimentos, dúvidas e informações sobre a tramitação de processos. Além disso, o atendente do Tele Jucepa poderá abrir um chamado no sistema de suporte ao cliente, formalizando a demanda a usuário.

“O atendimento call center é uma forma humanizada de atender a todos que nos procuram com dúvidas, sugestões, ou críticas, e com isso aperfeiçoar cada vez mais o nosso trabalho”, afirmou Cilene Sabino.

Espaço Cultural Público

Encerrando as celebrações dos 146 anos e I Congresso de Registro de Pessoa Jurídica, a Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA) entregou neste final de ano, em Belém, o Espaço Cultural Público Laércio Barbalho.

O novo espaço cultural público fará parte da biblioteca pública que foi entregue no mês de maio e conta com cerca de 400 livros. O local funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 13h. Os empréstimos estão disponíveis aos servidores da Junta e as consultas estendem-se ao público externo. O Espaço Cultural Público Laércio Barbalho ficará na sede da Jucepa, no bairro de São Brás, em Belém.

A Jucepa, ao longo de 146 anos, registrou mais de um milhão de empresas no Pará, e deixou de ser simplesmente um órgão de registro para se transformar em um órgão de fomento da economia, e agora vai disponibilizar todo esse acervo histórico, belíssimo para população”, afirma a presidente da autarquia, Cilene Sabino.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra