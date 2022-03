Juntos de novo, Maiara e Fernando criam regras até o dia do casamento

Coluna LeoDias descobriu que cantores reataram o namoro e planejam ter um novo tipo de relacionamento

A coluna LeoDias descobriu que Maiara e Fernando Zor estão juntos novamente. Com um relacionamento marcado por altos e baixos, idas e vindas, parece que desta vez é para valer. O casal já estipulou, inclusive, algumas regras para esta nova fase do romance perdurar até o casamento.

Segundo apuramos, a ordem do novo namoro é discrição, sem levar à mídia amores, desamores, dores, declarações, trocas de afeto em público ou datas importantes. Nada disso pode ser levado ao conhecimento do público para que eles possam ter uma relação o mais tranquila e pessoal.

Reprodução/ Instagram

Maiara e FernandoDivulgação

Joao Valentino

Reprodução/ Instagram

Maiara e FernandoDivulgação1PUBLICIDADA

A mudança de atitudes também está incluída nessas “regras”. Maiara deve passar a interagir menos em suas redes sociais – já que ela costuma compartilhar seu dia a dia e Fernando estará presente nele – e sua irmã, Maraísa, deve manter os comentários sobre o relacionamento da gêmea entre a família, evitando tornar sua opinião pública.

Por outro lado, a nossa reportagem ouviu de amigos próximos a Fernando que o cantor já está passando por uma grande mudança na forma de agir. Nós apuramos que Zor está com hábitos mais saudáveis de vida e mais focado na carreira. Alguns de seus amigos dizem que ele é uma pessoa nova, mais alegre e que já não troca mais o dia pela noite – a menos que seja necessário para a agenda de shows -.

Essa estratégia do casal de manter o “novo” relacionamento longe da mídia promete dias mais calmos para Maiara e Fernando. Desta forma, eles pretendem que os comentários reduzam, assim como a investigação dos próprios fãs, que ficam atrás do que fazem e tentam descobrir com quem eles estão ou não. O casal planeja seguir com todas essas regras até o casamento

Leo Dias / Metropoles.