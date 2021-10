Juras de amor: Homem extorquia idosas prometendo casamento

Israel Ramos, de 45 anos, conseguiu tirar quantias altas de várias pessoas

Na última terça-feira (19), Israel Ramos, de 45 anos, foi preso por extorquir idosas e conseguir tirar delas uma quantia de mais de R$ 300 mil reais. As informações são do Portal do Holanda.

O homem confessou para a polícia que seduzia as senhoras, namorava e prometia até casamento. As duas mulheres que foram enganadas moravam em Caldas Novas e Morrinhos, ambas no sul de Goiás.

A polícia informou que o prejuízo chegou a R$ 320 mil. Israel foi encaminhado para um presídio no estado e aguarda posicionamento da Justiça.

Fonte O Liberal