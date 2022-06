Júri condena dupla acusada de matar estudante durante tentativa de assassinato de PM no Pará

Os réus Irlon Ramos, 23 anos, e André da Silva, 26 anos, foram condenados a 47 anos e 10 meses de prisão, na última quarta-feira (1º), em Belém, capital do Pará. A dupla foi acusada de matar a tiros um estudante e atingir outra vítima durante uma tentativa de assassinato a um policial militar, em Belém, no dia cinco de maio de 2019.

De acordo com a investigação policial, que utilizou as escutas telefônicas, a motivação do crime foi o fato de que o sargento fazia abordagens contra os acusados no Bairro da Sacramenta, onde o crime ocorreu, por motivo não justificados.

O grupo chegou ao local do atentado em um carro, cor prata, e o alvo era o PM Nazareno Monteiro, mas os tiros atingiram Luiz de Souza e a vítima fatal Gustavo da Silva, estudante de pré-vestibular, quando estava saindo de casa, na Rua Severa Romana.

Antes do crime, de acordo com o Tribunal de Justiça (TJPA), os acusados resolveram fazer um vídeo exibindo as armas. No julgamento, a dupla respondeu por duas tentativas de homicídio e um homicídio consumado que rendeu aos dois quase 50 anos de cadeia.

Durante o interrogatório, um dos acusados negou ter tentado contra a vida do policial e que fez o vídeo porque estava emocionado ao ir cometer um assalto no Conjunto Cidade Nova, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

Nos autos, além de Irlon e André, também responde como participante do crime Deyvid Junior Souza Brito, 27 anos, que ainda aguarda uma decisão para o júri popular. No julgamento, em que compareceram familiares e amigos das vítimas e de um dos acusados, cada réu recebeu a sentença de 47 anos de prisão e 10 meses. Eles foram conduzidos para o sistema prisional do Pará.

