Júri condena réu a 20 anos de prisão por matar pastor evangélico a tiros

O Tribunal do Júri da Comarca de Santarém condenou o réu Rivaldo Josué Sousa Castro a 20 anos de prisão por ter matado com vários tiros o pastor evangélico Glaudes Leal Lopes, 48 anos, em novembro de 2020.

O julgamento presidido pelo juiz Gabriel Veloso, ocorreu nesta quinta-feira (17). O réu saiu da sessão de julgamento do Tribunal de Júri direto para o Centro de Recuperação Agrícola ‘Silvio Hall de Moura’, em Cucurunã, para o cumprimento da pena.

O pastor evangélico Glaudes Leal Lopes, à época com 48 anos, foi morto na tarde do dia 15 de novembro, quando caminhava pela rua Resistência, em uma área de ocupação denominada ‘Invasão do Espírito Santo’, no bairro Alvorada, na grande área do Santarenzinho, em Santarém, no oeste do Pará.

Testemunhas disseram que a vítima foi executada com vários tiros, disparados de dentro de um veículo de cor branca.

O autor dos disparos foi Rivaldo Josué Sousa Castro, que foi preso em abril de 2021, por participação em homicídio e assalto. Ele possui uma vasta ficha criminal, segundo a Polícia Civil de Santarém.

Rivaldo José foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público do Estado em novembro do ano passado.

O crime

À época, as investigações da polícia apontaram que alguns dias antes do crime, a vítima foi abordada pelo réu, que tentou assalta-la com uma arma branca. Glaudes travou luta contra o acusado e tomou-lhe o facão, desferindo um golpe em sua perna.

A partir daí, o pastor passou a ser perseguido por Rivaldo e alguns comparsas. No dia do crime, o pastor caminhava pela rua Resistência, na ocupação do ‘Espírito Santo’, quando um dos ocupantes de um veículo efetuou vários disparos em sua direção.

Durante seu interrogatório, Rivaldo Josué admitiu a autoria do crime, mas afirmou que a morte do pastor se deu em razão de desavenças e ameaças entre eles.

Glaudes foi morto com vários disparos que acertaram as costas, cabeça e tórax.

