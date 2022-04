Jurunas, Condor e Cremação terão a reimplantação da Estratégia Saúde da Família

Na última terça-feira (26), uma reunião entre a chefa da Atenção Básica da Sesma, Tamiles Leal; e sua equipe, o assessor de Relações Comunitárias do Promaben, Benedito Costa, e com o coordenador do Tá Selado, Marquinho Silva, foi feita para discutir detalhes das obras, inclusive a localização dos terrenos para a reimplantação da Estratégia Saúde da Família (ESF), nas ampliações das Unidades Básicas de Saúde dos bairros da Condor, Jurunas e Cremação.

Segundo a Agência Belém, Benedito Costa explica um pouco sobre o programa: “É a visita de casa em casa, o médico na casa como era antigamente. Com isso a gente cumpre a promessa do prefeito Edmilson Rodrigues, que é uma grande aspiração desses bairros. Isso dá um salto de qualidade na saúde”.

A ESF é composta por uma equipe de Saúde da Família, composta por um médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde, um dentista e um técnico em saúde bucal que fazem visitas periódicas aos pacientes de casa em casa, com foco em medicina preventiva. Uma estratégia eficiente que reduz os gastos com saúde.

As obras que serão realizadas pela Prefeitura de Belém, por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben) e da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), foram aprovadas pelo Fórum Permanente de Participação Popular Tá Selado, no ano passado. Na reunião ficou definido que a Sesma, vai elaborar os projetos e ficar responsável por conseguir os terrenos. Já a equipe de engenharia do Promaben vai ser responsável pelas obras, tendo os recursos do orçamento pelo projeto Tá Selado garantidos. O prazo de previsto para conclusão das obras é de seis meses a um ano.

Redação: Paola Queiroz

Fonte: Ag. Belém

Foto: Ascom/ Promaben