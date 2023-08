Juruti +10: Alcoa e Poder Público assinam nova agenda de compromissos para Juruti

Proporcionar equipamentos, espaços e ambientes públicos que atendam as demandas e necessidades locais. Essa é a missão da Juruti +10, a nova agenda de compromissos e melhorias promovidas pela Alcoa em Juruti, no oeste do Pará, garantindo mais desenvolvimento e qualidade de vida. A assinatura ocorreu no dia 28 de julho e contou com a participação do Presidente da Alcoa, Otávio Carvalheira, do Diretor Industrial da Alcoa em Juruti, Helio Lazarim, do Gerente de Relações Institucionais, Emerson Rocha, da Prefeita, Lucídia Benitah, do vice-prefeito, Fladimir Andrade e do Presidente da Câmara, Glauber Andrade.

Elaborada, em parceria com o Governo Municipal e Câmara de Vereadores, a Agenda Juruti +10 deve promover ações na próxima década, em áreas essenciais como saúde, educação, segurança, infraestrutura e desenvolvimento rural. Até 2033, além de novos equipamentos, estão previstas, a execução de obras como a reforma do Mercado Municipal e a construção do Plenário da Câmara, de uma Quadra de Esporte e Lazer na Orla e um Porto de embarque e desembarque no Distrito de Juruti Velho.

Desde sua implantação, a Alcoa promove uma série de ações e investimentos, que é conhecida como Agenda Positiva, uma forma de contribuir com o município e atender demandas do povo jurutiense. Do compromisso original, constam 54 projetos, dos quais 50 já foram executados e outros 4 estão em andamento. Com os novos itens, a companhia reforça o compromisso com o município e consolida conquistas, transformando o potencial mineral em desenvolvimento com sustentabilidade.

Para o Presidente da Alcoa Brasil, Otavio Carvalheira, a trajetória da Alcoa em Juruti é recheada de sucesso e realizações nos 14 anos de implantação da mina na região e que os investimentos seguem. “Juruti +10 é um programa de investimentos que teremos juntos com a prefeitura é mais um capítulo nessa trajetória de compartilhamento de valor. Cada passo que damos em Juruti, a gente pensa, como compartilhar valor com a sociedade, como vãos nos integrar à comunidade e como mitigar os impactos da nossa presença. Serão projetos que farão a diferença para a comunidade e fazer Juruti crescer cada vez mais, para o Brasil e para o mundo”, ressalta.

De acordo com a prefeita Lucídia Benitah, a nova agenda proposta vem sendo construída em conjunto, garantindo mais desenvolvimento para o futuro de Juruti. “Construímos essa agenda para os próximos 10 anos. A assinatura desse acordo é muito importante para o município e fico feliz de avançarmos mais uma etapa em nossa gestão com este marco importante”, conclui.

Imagens: Divulgação