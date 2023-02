Juruti apresenta iniciativas sociais e ambientais em Painel Comunitário

Um momento para compartilhar experiências, vivências e celebrar os resultados dos projetos sociais apoiados pelo Instituto Alcoa e Alcoa Foundation. Assim aconteceu a terceira edição do Painel Alcoa e Comunidade, em Juruti oeste do Pará, entre 07 e 09 de fevereiro.



O evento promovido pelo Instituto Alcoa, Alcoa Foundation e a Mina da Alcoa Juruti, contou com a participação de comunidades, projetos, organizações parceiras e instituições locais, além da presença da Associação Brasileira do Alumínio – ABAL, do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável – CEBDS e do Grupo Mais Unidos (Fundo de investimento social colaborativo formado por multinacionais brasileiras, em parceria com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional – USAID).



Durante a programação, foram visitados projetos sociais como o Sistema Integrado de Produção na comunidade Igarapé Açu, que é desenvolvido pela Cooperativa Agropecuária de Pequenos Produtores Rurais em Juruti- COOPAJ, em parceria com o Instituto Vitória Régia – IVR e a Sala do Empreendedor de Juruti. Ernandes Ribeiro, presidente da cooperativa, lembra que o principal foco do projeto é a atuação num cenário pós pandemia, para permitir aos produtores rurais a valorização do trabalho e a própria alimentação dos comunitários.



“Hoje trabalhamos com três principais pilares que trazem a alimentação de subsistência para nossos comunitários: os SAF’s – Sistema Agroflorestais, a implantação de horta e o nosso aviário, que já está chegando em uma média de 200 aves para reprodução”, afirma o líder comunitário.

As ações realizadas por meio do Instituto Juruti Sustentável – IJUS, em suas diferentes frentes de atuação, também foram destacadas nos dias do Painel. Desde capacitações de instituições, a criação do BANJUS – opção de acesso ao microcrédito reembolsável para estimular o desenvolvimento do empreendedorismo, até os apoios ao enfrentamento da pandemia da covid-19 no território do município.



Na Associação Beneficente Emaús, com sede na área urbana de Juruti, a programação do Painel foi contemplada com a apresentação do Projeto Cultura pela Paz, que atende mais de 250 crianças e adolescentes através das oficinas de música, violão, teclado, flauta doce, capoeira, dança, artesanato, orientação social, esporte e lazer, na busca de realizações concretas do convívio familiar.



A Associação também desenvolve desde 2019, o projeto Costurando Sonhos, atendeu mais de 80 mulheres, formadas através de oficinas em corte-costura básica e artesanato, em apoio a geração de renda para amenizar os problemas de exclusão social. A nova fase do projeto tem a expectativa de atender mais de 100 mulheres e inclui a temática do empreendedorismo.

O Painel Alcoa e Comunidade foi o espaço para apresentação dos resultados dos projetos sociais apoiados pelo Instituto Alcoa e Alcoa Foundation. De 2017 a 2021, o Instituto Alcoa beneficiou potencialmente cerca de 18 mil pessoas com investimentos de mais R$ 4,6 milhões em 42 projetos.



No mesmo período, a Alcoa Foundation aplicou R$ 5 milhões em outras cinco iniciativas. Considerando também as iniciativas de apoio à pandemia de COVID-19, o Programa Ecoa e os programas de voluntariado no período, o total investido em Juruti e região no período foi de mais de R$ 14 milhões.



“Os momentos que vivenciamos nesses dias nos mostram nosso engajamento com a diversificação social de Juruti, pois desde a implantação da mina no município, são desenvolvidos projetos em diferentes frentes que vão desde áreas de saúde, educação, governança, geração de trabalho e renda, empreendedorismo e meio ambiente”, ressalta Helio Lazarim, Diretor Industrial da Alcoa Juruti.



E foi uma ação de conservação da biodiversidade que finalizou a programação do Painel Alcoa e Comunidade na região da APA Jará. A comitiva esteve na comunidade Laguinho, que atua há 10 anos, com o Manejo de Quelônios no Lago Tucunaré. Um trabalho feito por mãos de todas as idades, para devolver todos os anos, novos filhotes de espécies de quelônios para a natureza.

A APA Jará é uma área de proteção ambiental de uso sustentável criada com o apoio do Projeto desenvolvido pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia – Imazon, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMA.

Foto: Divulgação