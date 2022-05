Juruti: Parceria entre empresa e lideranças busca fortalecer o desenvolvimento e a sus-tentabilidade

Viver na Amazônia é poder desfrutar de privilégios de riquezas naturais. Em Juruti, a floresta amazônica mostra sua abundância e encantos. A flora e a fauna fazem parte da rotina diária que atravessa gerações de famílias. A região de Juruti Velho abriga 60 comunidades, com quase 1700 famílias.

Desde a década de 70, ocorrem pesquisas que identificaram a presença de bauxita no solo jurutiense, após a Alcoa ter obtido as licenças para operar e extrair o minério nessa região, conciliar as necessidades das comunidades e da empresa, é um dos maiores desafios na busca por um bom relacionamento, que garanta a sustentabilidade entre os vizinhos nesse imenso território.



Gerdeonor Pereira, presidente da Associação das Comunidades da Região de Juruti Velho (Acorjuve) há 12 anos, conhece bem todo o histórico de conciliação para estabelecer um bom relacionamento entre empresa e comunidade.



“Esse é o desafio maior de uma liderança comprometida, dedicada, com a luta e com a me-lhoria da qualidade de vida de seu povo.”, relata Gerdeonor.



Para o gerente de Relações Institucionais da Alcoa Juruti, José Haroldo Chaves Paula, a em-presa tem como princípio fundamental o diálogo. “Todas as ações, todas as atividades que nós desenvolvemos ou apoiamos têm como plano de fundo o diálogo o entendimento de que a comunidade pretende para seu futuro. A partir daí, nós construímos juntos os projetos, pro-gramas e diálogos sociais para que de fato isso se transforme em desenvolvimento e sustenta-bilidade para a região”.



A busca por um bom relacionamento entre empresa e comunidade tem sido a maior influên-cia para o diálogo, a transparência e a convivência. Robelita Sousa, moradora da comunidade Jauari, conhece bem essa prática. Ela lembra que receber as equipes de trabalho para dialogar faz parte da rotina dos comunitários.



“É muita presença que a gente tem hoje com a Alcoa. A comunidade está de portas abertas, sim para o diálogo, sim para a conversa. A gente vai estar sempre junto dialogando, conver-sando e hoje em dia, mais uma vez eu digo: a gente a vê dentro da nossa comunidade”, refor-ça Robelita.



Em Juruti, essa organização permite ainda mais a aproximação direta com a Alcoa. As lide-ranças e as equipes da empresa e de suas respectivas associações conversam buscando sem-pre apoiar ações a atividades que beneficiem diretamente as comunidades.

Adriano Ribeiro, assessor geral da Acorjuve, afirma que hoje a relação ficou mais próxima, a associação continua com seu firme propósito de fiscalizar, mas pode-se afirmar que a cami-nhada é realizada em parceria.



“Tenho certeza que o papel que hoje a Alcoa realiza com a mineração, dentro de Juruti Ve-lho, será um marco histórico e exemplo para o mundo”, vislumbra Adriano.

Foto: Divulgação