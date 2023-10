Justiça acata pedido do MP-RJ e vai indiciar Bruno De Luca

No Rio de Janeiro, a Justiça acatou o pedido do Ministério Público do estado (MP-RJ) e irá indiciar Bruno De Luca por omissão de socorro ao ator Kayky de Brito, que foi atropelado em setembro. As informações são do site O Antagonista.

Segundo o promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva, do MPRJ, Bruno “não adotou qualquer providência no sentido de socorrer a pessoa que havia sido atropelada, tendo declarado que nem mesmo sabia ser seu amigo”.

Em depoimento à Polícia Civil, no dia seguinte ao acidente, Bruno disse que não sabia que a vítima do atropelamento era Kayky.

Rodrigo Brocchi, advogado de Bruno, disse que seu cliente “não pode ser acusado de omissão de socorro em momento algum, uma vez que várias pessoas já estavam fornecendo a assistência necessária, inclusive acionando os bombeiros”.

– Bruno forneceu todas as informações necessárias, e por essa razão, não houve qualquer evidência de comportamento inadequado – apontou.

Fonte: Pleno News/ Foto: Fabricio Pioyani / AgNews