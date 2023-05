Justiça bloqueia bens de mulher de Ciro para indenizar Holiday

A Justiça de São Paulo determinou que R$ 151 mil sejam bloqueados das contas da mulher de Ciro Gomes (PDT), Giselle Bezerra. O valor será usado para quitar uma dívida de Ciro, condenado a pagar uma indenização ao vereador Fernando Holiday (Republicanos-SP) por danos morais. O valor da indenização começou em R$ 48 mil, em 2019, época da sentença.

De acordo com Tribunal de Justiça de São Paulo, não foi encontrado bens a serem penhorados em nome de Ciro. Sendo assim, como previsto no artigo 790 do Código de Processo Civil, recorreu-se à conta da esposa.

– Não encontrado bens ou valores em nome do executado passíveis de penhora, o pleito de pesquisa de bens ou valores em nome da companheira do executado deve ser deferido – destacou a juíza Lígia Dal Colletto Bueno, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível de São Paulo.

Em 2018, Ciro Gomes chamou Fernando Holiday de “capitãozinho do mato” em uma sabatina na rádio Jovem Pan. Na época, logo que a declaração foi feita, o vereador divulgou uma nota em que dizia ter interpretado a afirmação como injúria racial e que a conversa com Ciro seria “na Justiça”.

– Você imagina esse Fernando Holiday, um capitãozinho do mato. A pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar. Não há a menor chance da gente superar essas contradições sem violentar determinados princípios – declarou Ciro, na ocasião.

Ciro foi condenado em 1ª Instância em 2019, mas o valor da indenização já sofreu correção monetária.

