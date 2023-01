Justiça concede liberdade condicional ao ex-goleiro Bruno

A Justiça do Rio de Janeiro concedeu ao ex-goleiro Bruno Fernandes o benefício da liberdade condicional. A decisão foi tomada na última quinta-feira (12) pela juíza Ana Paula Abreu Filgueiras, da Vara de Execuções Penais, e atendeu a um pedido que a defesa do ex-atleta tinha impetrado em abril do ano passado.

Em sua decisão, a magistrada considerou que não há qualquer obstáculo “concreto à concessão do livramento condicional ao apenado, na medida em que ele preenche o requisito objetivo necessário desde abril de 2022, conforme cálculo do atestado de pena atualizado”.

– O apenado [Bruno] desempenhou atividades laborativas após a concessão da progressão de regime e cumpriu regularmente as condições da prisão domiciliar – ressaltou.

Bruno foi condenado em 2010 por envolvimento na morte da modelo Eliza Samudio. Desde 2019, ele cumpria pena em regime semiaberto domiciliar. Na liberdade condicional, como é agora o caso do ex-goleiro, o réu precisa apenas atender a algumas condições impostas pela Vara de Execuções Penais, como comparecer periodicamente à Justiça.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/SBT