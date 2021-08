Justiça condena a 108 anos de prisão homem que deu pão envenenado para crianças por vingança no Pará

A Justiça do Pará condenou o homem acusado pelo homicídio de uma menina de 5 anos e por tentar matar outras cinco crianças, com idades de 4, 10, 11 e duas de 6 anos. A pena foi de 108 anos e 8 meses de prisão, em regime fechado, determinada após sessão no Tribunal do Júri da Comarca de Paragominas, sudeste do estado.

O crime aconteceu em 21 de julho de 2018 e chocou a cidade. O acusado atraiu as vítimas oferecendo pão, que estava envenenado com veneno para ratos e foi dividido entre as crianças. Todas passaram mal assim que ingeriram o alimento e foram imediatamente socorridas, mas uma delas não resistiu e morreu.

O crime teria sido motivado por vingança, segundo denúncia do Ministério Público do Pará (MPPA). O indício era que ele não havia se conformado com o fim do relacionamento com a ex-companheira, que tinha relação de parentesco com as crianças.

Segundo a denúncia, os crimes foram agravados pela motivação fútil e uso de veneno. O homem estava preso provisoriamente enquanto aguardava julgamento e a defesa anunciou que deve recorrer da sentença.

O juiz David Guilherme de Paiva Albano, no entanto, negou direito de recorrer em liberdade. A sessão, presidida por ele, teve depoimento virtual de três testemunhas que estão fora do Pará.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Reprodução / TV Liberal