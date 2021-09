Justiça condena a mais de 2 anos de prisão homem que atropelou e matou jovem grávida em Belém

A Justiça do Pará condenou, nesta segunda-feira (20), a 2 anos e 4 meses de prisão em regime aberto Ednelson Silva de Oliveira, pelo atropelamento e morte de Gracieli dos Santos Lopes, de 19 anos. O crime aconteceu em julho de 2012. A vítima estava grávida na época.

Na decisão, os jurados desclassificaram o crime cometido por Ednelson de homicídio doloso para culposo, quando não há intenção de matar. Ele também teve a sua carteira de motorista e seus direitos políticos suspensos. O promotor José Rui Barboza vai analisar se recorrerá ou não da decisão.

De acordo com a denuncia do Ministério Público do Pará, Ednelson Silva de Oliveira atropelou Gracieli, que estaria grávida, em uma calçada da avenida Dalva, no bairro da Marambaia e fugiu do local. A estudante não resistiu aos ferimentos e morreu. Familiares e amigos se concentraram em frente ao Fórum Criminal de Belém, onde ocorreu o julgamento.

Familiares e amigos de Gracieli dos Santos Lopes acompanharam o julgamento na frente do Fórum Criminal de Belém — Foto: Fórum Criminal de Belém

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Fórum Criminal de Belém