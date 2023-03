Justiça condena acusados por trabalho escravo e tortura em Baião

A Justiça Federal condenou, ontem, terça-feira, 21, cinco pessoas acusadas pelo Ministério Público Federal – MPF por crimes cometidos contra 67 vítimas – incluindo crianças e adolescentes – na comunidade Lucas, em Baião, no Baixo Tocantins, e em um estabelecimento comercial mantido pela comunidade em Tucuruí, região sudeste do Estado, área do Araguaia. Os cinco acusados foram condenados pelo crime de submeter pessoas a condições semelhantes às de escravos e por associação criminosa.

Desse grupo, a pena para quatro condenados foi agravada pelo fato de o crime de trabalho escravo ter sido cometido contra crianças e adolescentes e por uso da religião e da fé no cometimento do crime. Esses quatro também foram condenados por praticar tortura.

Os quatro condenados às maiores penas foram sentenciados, cada um, a 29 anos e 9 meses de prisão, além de multas que chegam a quase R$ 380 mil. O quinto réu foi condenado a 9 anos e 3 meses de prisão e a multa de R$ 1,4 mil.

ENTENDA O CASO

De acordo com investigações realizadas por força-tarefa formada por diversos órgãos públicos, entre 1997 e 2022, líderes da comunidade submeteram diversas pessoas – incluindo crianças e adolescentes – a trabalho escravo e a torturas.

As vítimas eram submetidas a trabalhos forçados, jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho e intenso sofrimento físico e mental por castigos aplicados com violência e graves ameaças, conforme demonstraram as provas coletadas pela equipe de investigação.

No fim de junho de 2022, cinco integrantes da comunidade foram presos. No mês seguinte, o MPF denunciou todos. No mesmo mês, a Justiça Federal em Tucuruí transformou os acusados em réus e agora todos foram condenados. Todos estão presos desde junho de 2022.

Participam das investigações, além do MPF, o Ministério Público do Trabalho (MPT PA-AP), o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), a Defensoria Pública da União (DPU), a Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), além de servidores do Ministério da Cidadania, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

Imagem: Reprodução/MPF