Justiça condena adolescente por envolvimento em ‘tribunal do crime’

Caso aconteceu em maio deste ano e teve a participação de outras quatro pessoas

O adolescente de 17 anos, apontado pela Polícia Civil como autor do disparo que vitimou a jovem Erica Silva, 19, foi condenado pelo juiz da 2ª Vara da Comarca de Tailândia, no nordeste do estado, a medidas socioeducativas. As informações são do portal Tailândia.

Pela legislação brasileira, a punição terá duração de no máximo de 3 anos, pelo ato infracional, e será cumprida nas dependências do Centro de Internação do Adolescente Masculino (CIAM) em Belém, sendo posteriormente reavaliada quando o mesmo completar a maioridade.

O adolescente foi apreendido logo após o crime, ocorrido em 17 de maio deste ano. Segundo as investigações da Polícia Civil, ele e outras quatro pessoas participaram do ‘Tribunal do Crime’ que julgou e condenou à morte a jovem Erica Silva, executada com um tiro na nuca.

O crime ainda teve o agravante de ter sido filmado e compartlhado em rede social. Os demais acusados, se forem presos, devem enfrentar o Júri Popular e condenações mais duras.

O delegado encarregado do caso, João Bosco, informou que após as investigações da polícia apontarem a participação do adolescente, a mãe e o padrasto dele foram mortos. Os acusados pelo crime seriam os outros envolvidos no ‘Tribunal do Crime’, que teriam desconfiado que a mãe do jovem estaria colaborando com a polícia.

Três pessoas foram identificadas pelo assassinato de Erica Silvae outras duas vitimas, e suas prisões já foram solicitadas à Justiça.

Fonte: Amazonia