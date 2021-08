Justiça condena Cruzeiro a pagar R$ 4,3 milhões para o lateral Egídio

A Justiça do Trabalho condenou o Cruzeiro a pagar R$ 4,3 milhões para o lateral Egídio, que hoje joga no Fluminense. A decisão foi tomada no último dia 9 de agosto pelo juiz da 21ª Vara de Belo Horizonte, André Barbieri Aidar. A informação foi publicada no portal “GE”.

Em abril deste ano, Egídio havia acionado a Raposa na justiça cobrando R$ 5,6 milhões. O valor engloba dívidas referentes a salários, férias, premiações, FGTS, verbas rescisórias e multas. Na decisão, 5% do valor será destinado para o pagamento de honorários da equipe jurídica do jogador neste caso.

Egídio vestiu a camisa do Cruzeiro em duas passagens, a primeira em 2013 e a segunda em 2018. O jogador estava no elenco que acabou sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro de 2019.

O clube mineiro vem enfrentando uma série de problemas na justiça por conta de compromissos em aberto. No fim de julho o presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues, confirmou que o clube estava recebendo uma segunda punição da Fifa, que impede a inscrição de novos jogadores. Nesta outra situação, a dívida do clube gira em torno dos R$ 13 milhões.

Há cinco jogos sem perder, a equipe mineira deu uma respirada na série B e agora ocupa a 14ª colocação na tabela. O último trunfo foi diante do Nãutico, fora de casa, por 1 x 0. O Cruzeiro volta a campo nesta sexta (20/8), às 21h30 (horário de Brasília), em partida contra o Confiança no Mineirão.