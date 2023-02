Justiça condena donas de escola infantil em SP por tortura

As proprietárias e uma funcionária da escola Colmeia Mágica foram condenadas, ao todo, a mais de 96 anos de prisão por torturar e maltratar ao menos nove crianças entre 1 e 6 anos de idade. A condenação foi proferida nesta segunda-feira (27) e confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Roberta Regina Rossi Serme, diretora e dona da escola, foi condenada a 49 anos, nove meses e dez dias de prisão em regime inicial fechado e um ano e quatro meses de detenção em regime semiaberto. Fernanda Carolina Rosse Serme, irmã e sócia de Roberta, foi condenada a 13 anos e quatro meses de detenção em regime inicial semiaberto.

Já Solange da Silva Hernandez, funcionária da escola, foi sentenciada a 31 anos, um mês e dez dias de prisão em regime inicial fechado, e oito meses em regime inicial semiaberto.

As sócias-proprietárias estavam presas preventivamente na Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, de Tremembé, no interior de São Paulo, enquanto a funcionária respondia em liberdade.

O caso foi revelado em março de 2022 por meio de vídeos gravados de dentro da escola infantil Colmeia Mágica. As imagens mostravam crianças chorando presas dentro do banheiro, com os braços imobilizados por camisas de força improvisadas com lençóis.

Segundo a Polícia Civil, a instituição já havia sido alvo de investigação por maus-tratos a um menino de 2 anos. Além disso, uma bebê de 4 meses morreu no Hospital São Luiz após passar mal na escolinha em questão. A morte foi registrada como “suspeita”, na 30ª DP, no Bairro do Tatuapé.

