Justiça condena homem a mais de 32 anos de prisão por abusar sexualmente das próprias filhas

A Justiça do Pará condenou pelo crime de violência sexual e agressão de forma violenta um homem que abusou sexualmente de suas próprias filhas. O réu foi sentenciado a pena de 32 anos e 6 meses de reclusão, 3 anos e 4 meses de detenção e multa de dois salários mínimos, em regime inicial fechado.

O homem foi denunciado pela 10ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belém. As vítimas tinham 10 e 11 anos de idade. Na sentença, foi mantida a prisão preventiva do denunciado, que continuará preso por ter sido considerado culpado do estupro de vulnerável e abandono de incapaz, contra as próprias filhas.

Em 2013 a mãe das vítimas viu o acusado abusando de uma das filhas, fato que motivou a separação do casal. Tempo depois, o casal voltou a viver junto no bairro Águas Lindas, em Ananindeua. As crianças foram obrigadas a coletar material reciclável para sobreviverem durante esse período.

Segundo o Ministério Público, as meninas resolveram buscar o Conselho Tutelar em 2015. As vítimas, em seguida, ficaram sob responsabilidade de uma tia. O Promotor de Justiça Nadilson Portilho disse que “o caso é horrendo, além das meninas serem abusadas por várias vezes pelo pai, ficaram em abandono”.

Fonte: g1 Pará — Belém