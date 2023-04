Justiça condena Marcelo Crivella e o torna inelegível até 2031

O ex-prefeito do Rio de Janeiro e atual deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) ficará inelegível por oito anos. A determinação foi da juíza eleitoral Márcia Santos Capanema de Souza, da 23ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (13). A juíza também determinou a cassação do mandato do político.

A ação foi apresentada pelo atual prefeito da capital do Rio, Eduardo Paes (PSD), em 2020. Ele alegava que materiais de campanha de Crivella divulgadas no pleito daquele ano eram “informações inverídicas” ao associá-lo a pautas como a legalização das drogas e do aborto, além de ideologia de gênero.

Tentando a reeleição, Crivella acabou derrotado por Paes no segundo turno das eleições municipais.

A decisão é em primeira instância e cabe recurso. A defesa de Crivella já informou que irá recorrer da sentença judicial. Sobre o pedido de cassação do mandato, os advogados afirmaram que essa decisão não tem efeito imediato.

A juíza também condenou a vice na chapa de Crivella, a tenente-coronel do Exército Andréa Firmo (Republicanos), aos mesmos oito anos de inelegibilidade e a pagar o valor de R$ 42.499,50 à Justiça Eleitoral, quantia que teria financiado a confecção de 1,5 milhão de panfletos contra Eduardo Paes.

Eduardo Paes, por sua vez, comemorou a decisão pelas redes sociais.

– Aqui se faz, aqui se paga! Mentir e espalhar fake news é crime! Demora mas vem! – escreveu o prefeito.

