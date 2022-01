Justiça condena SBT a pagar R$ 500 mil de indenização a Sheherazade

A Justiça do Trabalho condenou o SBT, em primeira instância, a arcar com indenização de R$ 500 mil para a apresentadora Rachel Sheherazade. A jornalista havia entrado com uma ação contra a emissora, reivindicando direitos trabalhistas. Além disso, ela diz ter se sentido humilhada a constrangida por Silvio Santos durante cerimônia do Troféu Imprensa de 2017.

O processo já tramitava desde abril de 2021. A sentença foi emitida pelo juiz Ronaldo Luís de Oliveira, da 3ª Vara do Trabalho de Osasco, na Grande São Paulo, na última sexta-feira (21). Inicialmente, a apresentadora pedia indenização de R$ 20 milhões.

Na ação, Sheherazade tem dois pontos. Um deles é o fato de ter sido contratada como pessoa jurídica pela emissora mas ter tido vínculos empregatícios de pessoa física, como fazer horas extras e plantões. O SBT terá de reconhecê-la como funcionária CLT, de acordo com a decisão da Justiça.

A outra questão levantada pela jornalista foi o tratamento que recebeu no Troféu Imprensa. Na ocasião, Rachel disse que foi contratada para dar opiniões no SBT, como âncora de telejornal. Silvio Santos discordou:

“Você foi contratada para ler notícias, não foi contratada para dar a sua opinião. Se quiser fazer política, compre uma estação de televisão vá fazer por sua conta, aqui não. Chamei para você continuar com a sua beleza, com a sua voz, para ler as notícias no teleprompter. Não foi para você dar a sua opinião”, disse ele.

A ex-funcionária considerou essa situação um ato de machismo. No processo, ela afirmou que foi tratada de modo “depreciativo, preconceituoso, vexatório, humilhante e constrangedor” na emissora.

Rachel Sheherazade trabalhou durante dez anos no SBT, como âncora do SBT Brasil. Ela deixou a empresa em setembro de 2020, pouco depois de criticar o presidente Jair Bolsonaro no telejornal.

Nas redes sociais, Sheherazade comentou o episódio: “Parabéns aos meus advogados e a toda equipe do escritório Mainenti Grossi Froes de Aguilar pela gigantesca vitória! Ainda falamos em primeira instância, mas independentemente de qualquer coisa já me sinto vitoriosa”.

A um portal de notícias, o SBT afirmou que vai recorrer da decisão.

Fonte: Com informações de Notícias da TV