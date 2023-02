Justiça da Espanha nega pedido de Daniel Alves e mantém prisão

A Justiça da Espanha decidiu, nesta terça-feira (21), que o jogador brasileiro Daniel Alves seguirá preso no país europeu em razão do risco de fuga existente com uma possível liberação dele. O atleta é acusado de estuprar uma mulher de 23 anos no banheiro de uma boate em Barcelona no fim de dezembro do ano passado.

Na decisão, o Judiciário espanhol ressaltou “o elevado risco de fuga” do jogador “ligado à elevada pena que pode ser imposta neste caso” e aos meios financeiros do jogador “que lhe permitiriam sair de Espanha a qualquer momento” para ir para o Brasil de onde não poderia ser extraditado.

A defesa do brasileiro tentava desmontar o argumento de que existiria risco de fuga de Daniel ao comprovar que ele tem residência fixa em Barcelona. Além disso, os advogados sustentavam que ele entregaria os passaportes e se apresentaria diariamente à Justiça.

Daniel Alves foi preso no dia 20 de janeiro sob a acusação de ter estuprado uma jovem de 23 anos. A vítima relatou que a agressão teria acontecido no final de dezembro, no banheiro de uma boate em Barcelona. Ao longo do último mês, o jogador mudou sua versão do ocorrido diversas vezes.

Testes confirmaram a presença do DNA de Alves no corpo da jovem e vestígios de sêmen do jogador no chão e nas roupas da suposta vítima. Logo após ser preso, o brasileiro teve seu contrato rescindido pelo clube mexicano Pumas, onde ele jogava atualmente.

Fonte: Pleno News/Foto: Lucas Figueiredo/CBF