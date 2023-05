Justiça da Indonésia interrogará amanhã jovem paraense presa com três quilos de cocaína

No Brasil a maior idade integral é 21 anos, mas, na Indonésia, quem é flagrado com drogas, independente da idade, pode ser condenado à morte ou prisão perpétua. É este o risco que corre a jovem paraense de 19 anos .anela Vitória de Araújo Farias.

Ela foi presa em flagrante no Aeroporto Internacional de Bali, na Indonésia com três quilos de cocaína na bagagem.

Manuela, que está recolhida numa prisão feminina, será ouvida em depoimento pela justiça daquele país amanhã, terça-feira, 02.

O julgamento da garota teve início em abril, dois meses após ela ser indiciada por tráfico. Além da pena de morte, quem for flagrado com drogas na Indonésia pode ser sentenciado a vários anos de prisão ou detenção perpétua, segundo o Ministério das Relações Exteriores, que acompanha o caso.

A jovem é assistida por um advogado intérprete local com auxílio do criminalista brasileiro Davi Lira da Silva.

O CASO

Familiares de Manuela Vitória contam que ela é filha de pais separados. A mãe mora em Florianópolis, Estado de Santa Catarina, e o pai, na Zona Metropolitana de Belém.

No dia 19 de dezembro, a jovem embarcou para Santa Catarina e, dias depois, para Bali, onde, supostamente, teria aulas de surf e passaria o réveillon.

Conforme a família de Manuela Vitória, ela foi enganada por uma organização criminosa e viajou como “mula” dos bandidos com drogas, sendo flagrada pela polícia aeroportuária indonésia.

Ainda segundo a família, a menina ainda quis desistir, mas teria sido ameaçada com a família e, deste jeito, seguiu para o país cujo sonho virou pesadelo pra ela e sua família, um pesadelo que ainda não tem hora para aca ar e nem desfecho.

Imagem: Reprodução