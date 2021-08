Justiça decreta prisão preventiva da ex-deputada federal Flordelis

Ex-parlamentar foi presa em casa, no início da noite

A ex-deputada federal Flordelis teve prisão preventiva decretada pela Justiça nesta sexta-feira (13).



A decisão foi tomada pela juíza Nearis dos Santos Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, que acatou o pedido do Ministério Público (MP).



A ex-parlamentar, que é pastora, é acusada pelo assassinato do marido, o também pastor Anderson do Carmo, morto a tiros em junho de 2019. Flordelis responderá por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.



Também responderá por tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. A sentença de pronúncia é de maio deste ano. Mais dez réus, a maioria da família, também respondem pelo assassinato de Anderson do Carmo.



Na decisão, a magistrada destaca que Flordelis foi pronunciada por todos os delitos imputados a ela pelo Ministério Público e que, a partir das provas já apresentadas, há indícios suficientes quanto à autoria dos graves crimes cometidos.



No início da noite, a ex-deputada foi presa em casa, devendo ser levada para o sistema prisional.



A defesa de Flordelis foi procurada para se pronunciar sobre a prisão, mas ainda não se manifestou

Por Vladimir Platonow – Repórter da Agência Brasil – Rio de Janeiro.

Edição: Nádia Franco