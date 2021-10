Justiça determina afastamento do governador do Tocantins

O ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou que o governador do estado do Tocantins, Mauro Carlesse (PSL), seja afastado do governo por um período de seis meses, em razão de uma investigação que apura ilegalidades na administração. No âmbito da ação, a polícia também faz buscas na casa de Carlesse e na sede do governo nesta quarta-feira (20).

O afastamento do gestor estadual é resultado de investigações feitas pela Polícia Federal (PF) sobre irregularidades na administração pública. Segundo a PF, tanto as buscas na casa de Carlesse quanto na sede do governo fazem parte de duas operações simultâneas que investigam pagamento de propina relacionada ao plano de saúde dos servidores estaduais e à obstrução das investigações.

O objetivo da operação, segundo a polícia, é desarticular uma organização criminosa que supostamente agiu para impedir ou obstruir investigações que apuravam ilícitos relacionados à cúpula do governo estadual. Os inquéritos tramitam sob sigilo na Corte Especial do STJ.

Segundo nota da Polícia Federal, as investigações sobre os supostos ilícitos no governo tocantinense começaram há cerca de dois anos e “reuniram um vasto conjunto de elementos que demonstram um complexo aparelhamento da estrutura estatal voltado a permitir a continuidade de diversos esquemas criminosos comandados pelos principais investigados”.

Fonte: Pleno News