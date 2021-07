Justiça determina o bloqueio de R$ 260 mil do Paysandu e presidente lamenta: ‘Vai fazer falta’

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, expôs, na noite da última terça-feira (6), que o clube teve o valor de R$ 260 mil, referente à 20% do valor do patrocínio, bloqueado pela justiça. O dirigente afirmou que o dinheiro era importante para a manutenção das contas do clube.

“Recebemos algumas horas atrás o bloqueio de 260 mil reais referente a um processo da BWA, que atendeu o clube de 2008 a 2012. O valor já foi bloqueado antes de chegar em nossa conta e vai fazer muita falta nesse momento do clube”, afirmou.

A empresa citada pelo presidente bicolor atuou confecção de ingressos e na reordenação do programa sócio-torcedor. Questionado pelos torcedores sobre a situação, o presidente informou que o clube está buscando resolver a situação.

“As defesas foram feitas, ainda sem sucesso. Continuamos tentando reverter, mas ainda sem sucesso”, comentou Maurício Ettinger.

No mesmo post, Maurício também foi questionado se o executivo de futebol, Ítalo Rodrigues, estaria de saída por causa do salário. Mas disse que é boato.

“Ainda estamos conversando com o executivo, mas o que posso afirmar para você sem nenhuma dúvida, é que nesse momento, não devemos nada ao executivo como está sendo espalhado.”

Fonte: O Liberal