Justiça determina que Fluminense pague R$ 1,1 milhão para Pedro

O Fluminense sofreu uma derrota no âmbito judicial nesta terça-feira (28/9). O Tribunal de Justiça do Trabalho determinou que o Tricolor deverá pagar R$ 1,1 milhão ao atacante Pedro, que hoje atua pelo Flamengo. A informação é do portal “GE”.

Segundo a publicação, o juiz Marco Antonio Belchior da Silveira, da 14ª Vara do Trabalho, definiu no dia 21 de agosto que o clube das Laranjeiras tinha 8 dias para pagar a quantia ao jogador. O Flu pode entrar com recurso sobre a decisão.

Inicialmente, Pedro cobrava mais de R$ 2 milhões. O montante tem como base cobranças que englobam FGTS, 13º, reajuste salarial, danos morais e acidente de trabalho. Nem todos os pedidos foram acatados pela Justiça.

Pedro é formado nas categorias de base do Tricolor e passou para o profissional em 2017. Em 2019 o jogador foi vendido para a Fiorentina, da Itália, por 11 milhões de euros. No início do ano passado o jogador foi emprestado ao Flamengo, que posteriormente, exerceu o poder de compra e contratou o atacante em definitivo.

Fonte Metropoles