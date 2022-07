Justiça determina reformas em escola da rede pública estadual de Anajás, no PA

A Justiça do Estado determinou que o Estado do Pará, no prazo de trinta dias, apresente um cronograma e inicie uma série de adaptações em relação ao prédio da E.E.E.M. Rui Barbosa, no município de Anajás. As informações são desta terça-feira (19).

A ação é decorrente de pedido do Ministério Público do Pará (MPPA), após alunos denunciarem condições precárias de funcionamento da escola em audiência pública realizada pelo Tribunal de Contas do Município (TCM), ocorrida em abril deste ano. Com o avanço da apuração dos fatos, os autos foram convertidos em procedimento administrativo.

Após uma inspeção realizada pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar (GATI), o promotor de Justiça de Anajás, Harrison Henrique da Cunha Bezerra, recebeu um Relatório Técnico indicando uma série de irregularidades encontradas no imóvel onde funciona a escola.

Entre as irregularidades, foram constatadas mesas escolares danificadas; banheiros sem acessibilidade; sistema hidrossanitário e elétrico defasados; déficit de salas; falhas no sistema de proteção contra incêndio; cozinha sem revestimento completo; portas e janelas sem proteção.

A Promotoria, então, ajuizou uma Ação Civil Pública (ACP), requerendo à Secretaria de Educação do Estado do Pará que providenciasse, de forma imediata, as medidas necessárias para eliminar os fatores de risco encontrados pelo GATI.

Compreendendo a necessidade das ações, a Justiça do Estado deferiu os pedidos do Ministério Público, concedendo tutela de urgência e determinando que o Governo do Pará realize uma série de obras para adequação da escola à padrões aceitáveis ao funcionamento e bem estar dos alunos e funcionários.

O Governo do Estado do Pará possui um prazo de trinta dias, a contar do recebimento da intimação da Justiça, para apresentar um cronograma oficial e iniciar o implemento das medidas solicitadas.

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: MPPA