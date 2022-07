Justiça do Pará condena 7 membros de associação criminosa ligada ao tráfico de drogas em Dom Eliseu

Sete integrantes da organização criminosa Comando Vermelho foram condenados pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém na terça-feira (26).

Segundo a Justiça, o grupo atuava no município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará, e é acusado de associação ao tráfico de drogas.

Os sete foram condenados pelos crimes de promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa; e por associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, crimes.

O que diz a Justiça

A Justiça entendeu que as ações de delito de organização criminosa foram “devidamente demonstradas, (…) a autoria e a materialidade delitivas em relação aos réus”.

“No que toca ao crime de associação para o tráfico, de acordo com as provas colhidas, restou também cabalmente configurado que os réus se associaram, de maneira estável e permanente, para cometer os crimes de tráfico de drogas”, determinou.

A sentença condenatória manteve prisões preventivas e negou aos sentenciados o direito de recorrer em liberdade, devido às provas e comprovação da autoria dos crimes, e o risco que podem oferecer em liberdade à ordem pública e à aplicação da lei penal, segundo o Tribunal de Justiça do Pará.

Quem são os réus

Os réus, e suas respectivas penas, são:

Fernando Lucas Lima da Silva , pena definitiva de 19 anos e 6 meses de reclusão e 1550 dias-multa e regime inicial de cumprimento de pena fechado;

, pena definitiva de 19 anos e 6 meses de reclusão e 1550 dias-multa e regime inicial de cumprimento de pena fechado; Gabriel Rodrigues da Fonseca , pena definitiva em 19 anos e 6 meses de reclusão e 1550 dias-multa e regime inicial de cumprimento de pena fechado;

, pena definitiva em 19 anos e 6 meses de reclusão e 1550 dias-multa e regime inicial de cumprimento de pena fechado; Gabriel Costa Magalhães , pena definitiva de 22 anos de reclusão e 1740 dias-multa e regime inicial de cumprimento de pena fechado;

, pena definitiva de 22 anos de reclusão e 1740 dias-multa e regime inicial de cumprimento de pena fechado; Gustavo Cristian Sousa , pena definitiva de 22 anos de reclusão e 1740 dias-multa e regime inicial de cumprimento de pena fechado;

, pena definitiva de 22 anos de reclusão e 1740 dias-multa e regime inicial de cumprimento de pena fechado; João Afonso Leonço Fonseca Pereira , pena definitiva de 22 anos de reclusão e 1740 dias-multa e regime inicial de cumprimento de pena fechado;

, pena definitiva de 22 anos de reclusão e 1740 dias-multa e regime inicial de cumprimento de pena fechado; Keliton Nunes De Sousa , pena definitiva de 22 anos de reclusão e 1740 dias-multa e regime inicial de cumprimento de pena fechado;

, pena definitiva de 22 anos de reclusão e 1740 dias-multa e regime inicial de cumprimento de pena fechado; Otavio Henrique Gomes da Silva, pena definitiva de 22 anos de reclusão e 1740 dias-multa e regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Investigações

A investigação havia culminado em denúncia pelo Ministério Público e chegou aos réus a partir de conversas trocadas em grupos de mensagens do aplicativo WhatsApp.

Segundo a Justiça, as apurações iniciais se desdobraram na operação denominada “Smokescreen”, deflagrada no dia 15 de novembro de 2020 pela Delegacia de Polícia Civil do município de Dom Eliseu.

À época, a ação policial tinha objetivo de combater o tráfico de drogas e crimes correlacionados na divisa do Estado do Pará com o Estado do Maranhão.

Foto: TJPA