Justiça do Pará condena seis pessoas pelo assassinato do professor Amintas Pinheiro

A Justiça condenou seis acusados pelo latrocínio que resultou na morte do professor e empresário Amintas Pinheiro, em 5 de fevereiro de 2020 na Grande Belém. A juíza Sandra Maria Ferreira Castelo Branco, titular da 10ª Vara Criminal de Belém, condenou os réus a penas que variam entre 22 e 26 anos de prisão, com regime inicial fechado.

Foram condenados os réus Antônio Silva Cordovil, o “Tonico”, acusado de ser o mandante do crime; Anderson de Lima Pacheco, vulgo “Pelado”, apontado como executor da vítima; Amarildo Pereira, o “Maranhão”, acusado de participação direta na abordagem da vítima; Tiago Francisco Silva de Lima, apontado como piloto da fuga de um dos veículos usados no crime; Elenilson Ramos Farias, o “Loirinho”, acusado de dirigir o veículo que deu suporte à ação criminosa, impedindo a fuga do empresário; e Lucas Araújo e Souza, o “Bulldog”, apontado como piloto de uma das motos que também atuaram na fuga. O réu Max Santos Silva foi absolvido, enquanto Jheime dos Santos Mercês teve o processo suspenso por estar em local incerto, mas continua com a prisão preventiva decretada.

A deputada estadual Nilse Pinheiro, viúva do professor, se manifestou por meio de sua assessoria de comunicação após o resultado do julgamento.

“Infelizmente não há como trazê-lo de volta, mas só de sabermos que a covardia que fizeram com meu esposo não ficará impune, aumenta nossa esperança por dias melhores. Desde o início entreguei tudo na mão de Deus, e ele sabe o que faz. Meu coração está em paz. Quero aqui agradecer ao bom trabalho realizado pela Polícia Civil do Estado do Pará, através da Divisão de Homicídios de Belém, bem como reafirmar minha confiança no Ministério Público e no Poder Judiciário. Tenho certeza que a justiça foi feita“, escreveu a deputada.

Por: Lia Corpes

Fonte: A Província do Pará