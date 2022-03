Justiça eleitoral cassa mandato do prefeito de Parauapebas, no Pará

A Justiça Eleitoral do Pará cassou o mandato do prefeito do município de Parauapebas, Darci Lermen (MDB), e o vice João do Verdurão, no sudeste paraense, pela prática ilícita de recursos financeiros para fins eleitorais na eleição de 2020.

A decisão em primeira instância foi publicada na tarde de hoje (9), pelo juiz eleitoral de Parauapebas, Celso Quim Filho. A decisão seguiu a orientação do Ministério Público, que emitiu parecer favorável para a cassação da chapa.

O processo veio após denúncia feita pelo Partido Renovador Traballhista Brasileiro (PRTB), que foi o segundo colocado nas últimas eleições municipais.

O Ministério Público entendeu que houve uso de laranjas para encobrir quem seriam os verdadeiros doadores da chapa eleitoral vencedora.

A Polícia Federal esteve em Parauapebas no mês de fevereiro para cumprir mandados de busca e apreensão na casa do contador e de um doador da campanha de Darci Lermen.

Foto: Divulgação