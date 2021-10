Justiça estabelece que seja efetuado adicional de insalubridade em grau máximo para profissionais de saúde em Santarém

A Sociedade Beneficente São Camilo localizada em Santarém recebeu uma determinação da 2° Vara do Trabalho de Santarém, na qual determina que o hospital pague adicional de insalubridade de 40%( grau máximo) aos funcionários técnicos de enfermagem e auxiliares de serviços gerais ( auxiliar de lavanderia), bem como o adicional de insalubridade em grau médio, de 20%, a recepcionistas, atendentes, com os devidos reflexos sobre férias mais um terço, decimo salario, repouso semanal remunerado e fundo de garantia aos contratos vigentes.



A ação é cabível para o pagamento do adicional, é limitado aos trabalhadores que efetivamente, desenvolverem suas atividades em condições insalubres acima dos limites de tolerância permitidos, exclusivamente enquanto tiverem no exercício das referidas atividades.

Cada trabalhador deve ingressar individualmente com ações para aproveitamento dos direitos, assistidos pelo sindicato da categoria ou por um advogado.

Foto: Marcos Moura