Justiça Federal de Itaituba autoriza busca, apreensão e prisões de envolvidos em atos violentos contra policiais e indígenas em Jacareacanga

O vice-prefeito de Jacareacanga Walmar Kaba Munduruku é um dos alvos do cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Itaituba/PA, que ocorre desde o início desta quarta-feira(16), em Jacareacanga, no sudoeste do Pará.

“Quarenta e cinco (45) policiais federais e trinta (30) integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, além de militares da FAB, estão dando cumprimento à 05 (cinco) mandados de busca e apreensão, além de 6 mandados de prisão preventiva”, segundo informações do setor de Comunicação Social da Polícia Federal em Santarém.

Armas e munição foram apreendidas no início da operação desta quarta-feira(16).

Segundo a Polícia Federal, a “Operação Mundurukânia 2 tem por objetivo instruir os inquéritos policiais instaurados para apurar os fatos ocorridos entre 25 a 27 de maio deste ano corrente, consistente nas manifestações violentas com ataques contra os agentes de segurança pública que participaram da Operação Mundurukânia, bem como dos incêndios nas residências das lideranças indígenas munduruku”.

De acordo com a PF, “os crimes investigados são de associação criminosa (art. 288 do CP), incêndio (art. 250 do CP), atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo (art. 261 do CP) e coação no curso do processo (art. 344 do CP), além outros crimes que venham a ser descobertos ao longo da investigação”.

A Operação Mundurukânia 1 teve como escopo combater a prática clandestina de garimpos nas terras indígenas Munduruku e Sai Cinza, no município de Jacareacanga/PA. Essa prática, além de provocar graves danos ao meio ambiente devido ao uso de produtos químicos altamente nocivos, causando a poluição de rios e lençóis freáticos, também gera uma série de outros problemas sociais na região, como conflitos entre garimpeiros e indígenas.

Fonte: O Estado Net