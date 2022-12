Justiça libera da prisão comandante da lancha Dona Lourdes II, que afundou no Cotijuba

O comandante da lancha Dona Lourdes II, embarcação que naufragou na região das ilhas, próximo à Cotijuba, em Belém, deixando 23 pessoas mortas, Marcos de Souza Oliveira, de 34 anos, teve a prisão preventiva revogada na tarde desta sexta-feira, 16, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ele está reclhido a uma cadeia pública do Pará. A decisão de suspender a prisão preventiva foi declarada durante sessão da Seção de Direito Penal do TJPA, conduzida pela desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos e o alvará de soltura foi assinado pelo desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

A partir de agora devem ser aplicadas medidas cautelares a Marcos, incluindo suspensão da habilitação de pilotar qualquer veículo náutico e monitoramento eletrônico. A audiência de instrução e julgamento será no dia 31 de janeiro de 2023, conduzida pela juíza de Direito Titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

Marcos Oliveira está preso na Cadeia Pública de Jovens e Adultos (DPJA), no Complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará, na Grande Belém, onde responde a dois processos por homicídio simples e outro apontando crimes contra a vida e contra a incolumidade pública.

FATOS

Recentemente, a Justiça negou a liberdade do comandante Marcos Oliveira, contrariando parecer do Ministério Público do Estado, sob alegação de que sua soltura poderia prejudicar o andamento das investigações.

A lancha “Dona Lourdes II” saiu de Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó, tendo feito escala no porto do Camará, em Salvaterra, e seguido para a capital paraense. A embarcação naufragou perto da Ilha de Cotijuba, na Zona Metropolitana de Belém. O barco não tinha autorização para navegar e partiu de um porto clandestino. Também não havia lista oficial de passageiros, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará – Segup. Os fatos se passaram no dia 8 de setembro deste ano.

Sobreviventes contaram que o condutor da embarcação teria demorado a chamar socorro quando o barco começou a afundar, além de não orientar as pessoas e não distribuir os coletes salva-vidas que, inclusive, não teriam condições de uso — muitos se rasgavam. Alguns pescadores que ajudaram no resgate encontraram pessoas já sem vida com colete.

Imagens: Reprodução