Justiça manda Regina Duarte se retratar com a família de Lula

Por determinação da Justiça, a atriz Regina Duarte terá que se retratar em relação à família de Luiz Inácio Lula da Silva, por propagar uma “fake news” a respeito de Marisa Letícia Lula da Silva, esposa do ex-presidente que morreu em 2017. A informação foi dada pela coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

A decisão foi do juiz Manuel Eduardo Pedroso Barros, da 12ª Vara Cível de Brasília, que condenou parcialmente a ex-secretária nacional de Cultura devido a uma publicação feita por ela nas redes sociais. Na ocasião, Regina Duarte publicou uma imagem em sua conta do Instagram afirmando que foram encontrados R$ 256 milhões na conta bancária de Marisa Letícia.

Na ocasião, ficou comprovado que o valor havia sido um erro e que o correto era R$ 26.281,74.

A família de Lula entrou com o processo em 2020.

Ao analisar o caso, o magistrado concordou com o argumento de Lula e de seus filhos de que Regina Duarte “propalou Fake News a respeito do patrimônio da falecida Marisa Letícia”. Ele, no entanto, apontou que a atriz foi “induzida a erro” devido ao fato de a própria Justiça ter se equivocado.

Por conta disso, apontou o juiz, não deveria indenização. No entanto, Manuel Eduardo Pedroso Barros decidiu que a deverá a ré ser condenada a publicar, em sua conta no Instagram ou, na hipótese de a conta estar cancelada, em meio virtual similar, a integralidade da presente sentença, com sinceros pedidos de desculpa à memória da falecida”.

Caso Regina Duarte não se retrate, pode sofrer uma multa entre R$ 150,00 a R$ 50 mil.

Ainda cabe recurso.

Fonte: Pleno News