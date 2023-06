Justiça manda soltar a doleira Nelma Kodama, ligada ao PCC

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), através do desembargador Ney Bello, determinou que a doleira Nelma Kodama, de 56 anos, seja solta. Ela é suspeita de planejar o envio de 580 quilos de cocaína para a Europa. As informações são do colunista Josmar Jozino, do UOL.

Parte das substâncias, encontradas na fuselagem de um avião no Aeroporto Internacional de Salvador (BA), no dia 9 de fevereiro de 2021, pertencia a doleira e a um membro do alto escalão do Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações são da Polícia Federal (PF).

Agentes da PF também descobriram que o jato, da empresa portuguesa Omni Aviação, foi alugado no dia 21 de janeiro de 2021, em Cascais, Portugal. De acordo com as investigações, o responsável por contratar o carregamento da droga foi o ex-namorado de Nelma e ex-assessor parlamentar em Mato Grosso, o advogado Rowles Magalhães Pereira da Silva. A Justiça já havia determinado a liberação de Magalhães.

Nelma foi detida durante a Operação Descobrimento, destinada para desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico de cocaína. As investigações iniciaram após a apreensão dos 580 quilos da droga. Na época, a doleira estava em um hotel de luxo em Lisboa, capital de Portugal.

Nelma deve ser liberada ainda nesta quarta-feira (21). Ney Bello ressaltou que a doleira deverá cumprir medidas cautelares, que incluem o uso de tornozeleira eletrônica, não mudar de endereço sem avisar a Justiça, não frequentar bares no período noturno e não manter contato com os corréus no processo que responde por tráfico internacional de drogas.

Fonte: Pleno News/ Foto: YouTube/Band Jornalismo