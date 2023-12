Justiça manda soltar empresário de Alexandre Pires

Nesta sexta-feira (8), o Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF-1) concedeu habeas corpus ao empresário do cantor Alexandre Pires, Matheus Possebon. Ele tinha preso preventivamente pela Polícia Federal de Santos após desembarcar de um cruzeiro temático do artista. As informações são do G1.

A decisão é da desembargadora Maria do Carmo Cardoso. Ela apontou que existem “diversas situações fáticas que ainda merecem esclarecimentos”.

Na decisão desta sexta, a Justiça determinou que Possebon deverá cumprir realizar um comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades, bem como comparecer a todos os atos do processo e comunicar qualquer alteração de endereço. Se o empresário descumpra qualquer uma das medidas, a prisão preventiva poderá ser novamente decretada.

O empresário está entre os investigados pela movimentação de R$ 250 milhões em transações com o minério cassiterita, que teria sido extraída de forma ilegal na Terra Indígena Yanomami, de acordo com a polícia.

