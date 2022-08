Justiça mantém prisão de líder de invasores de terras na região de Tomé-Açu

Guarnições da Polícia Militar do Pará prenderam, em flagrante delito, Wanderlan da Silva Rodrigues, paraense, 23 anos, que foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, no caso, um revólver calibre 38 com cinco munições intactas.

Durante a audiência de custódia, realizada nesta segunda-feira, 01, Wanderlan foi mantido preso. Ele é defendido pelo advogado Jorde Tembé Araújo, que tentou, por meios jurídicos, libertar o cliente que também responde às ações penais por roubo, roubo qualificado, posse ilegal de arma e tráfico de drogas.

As informações dão conta que, em 27/06/2022, um carro da segurança empresarial a serviço da BBF, foi abordado por uma motocicleta com placa coberta com dois suspeitos, um deles, Wanderlan da Silva Rodrigues, o que estava armado e teria efetuado vários disparos, inclusive, um dos tiros, atingiu o carro da empresa no interior da Fazenda Solimões, de propriedade da BBF.

Já no dia 29/07/2022 (sexta-feira passada), a equipe da segurança se deslocou para um ponto de colheita da produção da fazenda, onde um grupo de invasores impedia a atividade de carregamento de fruto, dentre eles, novamente Wanderlan da Silva Rodrigues, que se apresentava como líder do grupo juntamente com os indígenas Canderó Tembé, Mirian Tembé e Marques Tembé. Ele, na oportunidade, ostentava uma arma de fogo na cintura. Com a chegada da Polícia Militar, o suspeito foi rendido na posse do revólver com as munições.

Em depoimento, Wanderlan alegou ter adquirido a arma para se proteger de ameaças, entretanto, conforme atestado pela justiça, é longa sua ficha criminal com passagem pela justiça por roubo, roubo qualificado, posse ilegal de arma de fogo e por tráfico de drogas.

Deste modo, a prisão de Wanderlan foi mantida pelo judiciário e convertido o flagrante em prisão preventiva.

No entendimento da direção da empresa BBF, mesmo defendido por um indígena (Jorde Tembé Araújo), foi constatado que, realmente, Wanderlan tem envolvimento com as ações que constantemente têm causado prejuízos e danos em potencial contra a empresa e seu quadro de funcionários, já que as fazendas vivem sob constante ameaças de invasões em Acará e Tomé-Açu, com vários episódios de violência, saques de frutos frescos de dendê que é comercializado sem nota fiscal para as empresas concorrentes; roubos de equipamentos, incêndios de máquinas e veículos, agressões e coação contra funcionários, destruição de sedes administrativas dos pólos da empresa, entre outros crimes praticados por uma quadrilha infiltrada entre indígenas da tribo Tembé e quilombolas, todos da região de Tomé-Açu.

Imagem: Reprodução