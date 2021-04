Justiça mantém prisão domiciliar de servidor do Detran por organização criminosa

O servidor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, Elenilson Oliveira Gabriel, acusado de envolvimento em uma organização criminosa que mantinha um esquema de comercialização ilegal de veículos, em Curionópolis, sudeste paraense, vai continuar cumprindo prisão domiciliar monitorada por tornozeleira eletrônica.

A decisão é do Tribunal de Justiça do Pará, por meio da Seção de Direito Penal, cujos desembargadores negaram por unanimidade pedido de liberdade e retirada de medidas cautelares ao réu.

O servidor público e outros sete réus foram acusados de formarem uma organização criminosa que subtraía veículos de locadoras, que eram vistoriados pelo Detran e posteriormente vendidos a terceiros.

O foi crime foi investigado em 2019, quando o juízo da Vara Única de Curionópolis determinou a prisão preventiva de Elenilson Gabriel e de outros indiciados. Ele impetrou um pedido de habeas corpus anterior, ficando em prisão domiciliar monitorada.

A defesa do servidor sustentou a tese de excesso de prazo e eternização das medidas cautelares aplicadas contra o acusado, que se encontra em prisão domiciliar há mais de um ano e cinco meses, e aguarda o julgamento de um outro pedido para retirada da tornozeleira.

O juízo de Curionópolis suscitou um conflito de competências, pois entendeu que o crime se enquadrava como organização criminosa, e remeteu o processo à Vara de Combate ao Crime Organizado em Belém, ainda em 2019.

Em março de 2020, a Vara de Combate ao Crime Organizado recebeu o pedido e revogou as prisões decretadas dos outros acusados, mas não se manifestou quanto à prisão de Elenilson Gabriel, que segundo a defesa, responde por crime mais brando que os outros réus, e continua preso.

A defesa então fez uma manifestação para a retirada das medidas cautelares ou que fosse estendido o benefício concedido aos demais acusados ao servidor, porém, desde março de 2020 nada foi decidido, porque os autos foram encaminhados ao Tribunal e recentemente voltaram à Vara de Combate ao Crime organizado.

Outro ponto levantado pela defesa foi a falta de revisão da determinação da prisão preventiva desde 2019.

Fonte; VER-O-FATO / Por: Paulo Jordão