Justiça marca nova data para o interrogatório do ex-vereador Reginaldo Campos; será no dia 10 de maio

A Justiça marcou a data no novo interrogatório do ex-vereador Reginaldo Campos no processo que investiga os crimes de corrupção na Câmara de Vereadores de Santarém, no oeste do Pará, durante sua gestão na Mesa Diretora, no período de 2015 e 2016. Reginaldo é suspeito de ter envolvimento na inserção de dados falsos em Sistemas de Informação do SUS.

O ex-vereador cumpre prisão domiciliar, decorrente de outros processos, após firmar acordo de delação premiada com o MiniStério Público. A defesa alega que o ex-parlamentar já cumpriu parte da pena a que foi condenado por outros crimes e que já teria direito à liberdade provisória, mas a petição da defesa ainda não foi apreciada pelo juiz Rômulo Nunes, titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

A audiência para novo interrogatório de Reginaldo Campos será às 09h00, do próximo dia 10 de maio. Inicialmente marcado para ser realizado no último dia 18 de abril, o interrogatório foi remarcado pelo fato de alguns advogados dos corréus do processo não terem sido intimados para a audiência.

O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou demanda de natureza criminal contra Reginaldo Campos pelos seguintes crimes: atentado conta a segurança de serviço de utilidade pública (art. 265 CP), peculato, por mais de 10 vezes (art. 312 CP), falsidade ideológica (art. 299 CP), inserção de dados falsos em sistemas de informação (art. 313-A), associação criminosa (art. 288 – CP) com mais 12 pessoas os quais atuavam no setor de regulação do serviço de saúde pública; associação criminosa (art. 288 – CP) com mais 21 pessoas os quais atuavam ilicitamente no desvio de recursos públicos; corrupção passiva (art. 317 do CP).

Reginaldo Campos foi um dos principais investigados da Operação ‘Perfuga’, deflagrada em agosto de 2017, para investigar um esquema de corrupção que causou enormes prejuízos aos cofres públicos municipais.

