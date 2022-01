Justiça marca o júri do acusado de matar o Padre José Ronaldo para o dia 24 de março

A 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém marcou para o próximo dia 24 de março deste ano, a data do Júri Popular de Christian Roberto da Silva acusado de matar o Padre José Ronaldo, crime ocorrido na virada do ano de 2020 para 2021, em uma residência, na ocupação Bela Vista do Juá, em Santarém, no oeste do Pará.

A decisão em agendar o julgamento do réu foi tomada pelo juiz Gabriel Veloso de Araújo divulgada nesta segunda-feira (24).

Christian Roberto da Silva está preso provisoriamente desde o dia 11 de janeiro de 2021 e no dia 14 de dezembro do ano passado foi pronunciado e teve sua prisão cautelar mantida, sendo indeferido o direito de recorrer em liberdade.

O réu confessou a autoria do crime em depoimento prestado à polícia na época em que foi preso. Christian Roberto conformou que desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima. Consta nos autos que o acusado atraiu o padre para Santarém, na noite do dia 31 de dezembro, para se encontrarem, na residência do padre, na ocupação Bela Vista do Juá. O réu afirmou que mantinha relações sexuais com José Ronaldo havia cerca de 3 anos e que durante esse período, recebia presentes do religioso, além de dinheiro.

Christian matou o padre José Ronaldo, segundo as investigações policiais, por motivo fútil, após uma discussão, que resultou em briga e, consequentemente, no esfaqueamento da vítima pelo acusado.





Após ferir o religioso, Christian empreendeu fuga levando consigo o veículo e outros pertences da vítima como carteira porta cédula/dinheiro, pingente na forma de cabeça de cavalo, cordão, celular, relógio.

Na fuga, Christian se envolveu em um acidente de trânsito e atingiu o muro de uma residência, na avenida Fernando Guilhon. Ele foi preso em flagrante por infração de trânsito. Nessa ocasião, o acusado não se manifestou sobre o crime no Bela Vista do Juá e foi liberado pela polícia.

Somente após o corpo do padre ser encontrado, depois que amigos e familiares desconfiaram do seu sumiço repentino, é que o acusado se apresentou e teve a prisão decretada.

“Resolvidas todas as questões e estando o processo em ordem determino, na forma do artigo 431 do Código de Processo Penal, seja o réu Christian Roberto da Silva seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Para tanto designo sessão plenária para o dia 24 de março de 2022, quinta-feira, às 08:00 horas. Intimem-se o réu; seu defensor, o ilustre representante do Ministério Público, bem com as testemunhas quando arroladas, para oitiva em plenário, requisitando aquelas que forem servidores públicos e policiais civis/militares”, escreveu o magistrado em seu despacho.

De acordo com o despacho do juiz, ao analisar o processo, foi verificado que não há diligências a serem realizadas e nem nulidades a serem sanadas. “Por isso dou o processo por saneado e preparado para julgamento, além disso, após a preclusão da decisão de pronúncia as partes especificaram as provas que pretendem em plenário, sendo requerido apenas prova testemunhas, o que fica devidamente deferido nesse momento com fundamento no artigo 423, caput e inciso I, do Código de Processo Penal”, escreveu Gabriel Veloso.

