Justiça nega pedido e piloto de lancha naufragada no Marajó segue preso

A Justiça negou o pedido de liberdade e manteve preso o contramestre Marcos de Souza Oliveira, comandante da lancha Dona Lourdes 2, que naufragou em setembro perto da Ilha de Cotijuba deixando 22 mortos e uma criança desaparecida. O processo que estava na 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares foi redistribuído para a 2ª Vara do Tribunal do Júri. As informações são do advogado Dorivaldo Belém, que defende o marítimo.

A negativa de liberdade foi decidida ontem (29) pelo juiz Líbio Araújo Moura, que acatou manifestação do Ministério Público e entendeu que não houve novos elementos no processo e que, segundo ele, ainda há risco de fuga.

“Assim, considerando a gravidade do delito praticado e potencialidade lesiva dele, entendo necessária a manutenção de seu encarceramento ante à necessidade de resguardar a ordem pública e pela garantia da aplicação da lei penal, ante o risco real de fuga, considerando a conduta adotado pelo custodiado após a ocorrência dos fatos”, despachou o magistrado.

O próximo passo da defesa é tentar convencer o novo juiz de que não houve dolo no naufrágio e impedir que Marcos seja julgado pelo Tribunal do Júri, que pode ser afetado pelo forte comoção pública.

O piloto da lancha está detido no Centro de Triagem da Marambaia, em Belém, desde o dia 13 de setembro, quando foi preso pela Polícia Civil na casa de um cunhado em Ananindeua.

Seguem as buscas na lancha naufragada

Nesta sexta-feira completaram 23 dias do acidente com a lancha. Ao todo, foram 22 mortes e 66 sobreviventes, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup).

A menina Sofia Loren, de 4 anos segue desaparecida. Os bombeiros mantêm a busca diariamente dentro da lancha, que segue no fundo da Baía do Marajó.

O içamento da embarcação só deverá ser realizado em meados de outubro, quando a Segup concluir a licitação que contratará empresa especializada para fazer o serviço.

