Justiça nega recurso de Piquet após condenação por fala sobre Hamilton

A Justiça do Distrito Federal negou um recurso apresentado pela defesa do ex-piloto da Fórmula 1, Nelson Piquet, em uma decisão que trata do pagamento de R$ 5 milhões em danos morais por comentários considerados racistas e homofóbicos sobre o piloto Lewis Hamilton. As informações são da CNN Brasil.

A Juíza de Direito Thaissa de Moura Guimarães, apontou que ficou “indemonstrada a existência de omissão, obscuridade ou contradição” na condenação de Piquet. Por isso, o pedido do ex-piloto foi considerado improcedente.

A decisão é baseada em uma entrevista que Nelson concedeu em 2021, quando fez uso de palavras de cunho racista para se referir a Hamilton.

– O ‘neguinho’ [Lewis Hamilton] meteu o carro e deixou porque não tinha jeito de passar dois carros naquela curva. Ele fez de sacanagem. A sorte dele é que só o outro [Verstappen] se f*deu (…) o ‘neguinho’ devia estar dando mais o c* naquela época – falou Piquet, na época.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Szolt Czegledi