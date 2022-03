Justiça obriga Vale a tirar, por segurança, trabalhadores de perto de barragem

Um total de 1,4 mil trabalhadores de uma área considerada de risco próxima à barragem Mirim da mina Salobo em Marabá, sudeste do Pará, deve ser removido pela mineradora Vale, determinou a Justiça do Trabalho por meio do TRT-8. A decisão atende a pedido de tutela de urgência interposto pelo Ministério Público do Trabalho do Pará (MPT), segundo o qual, esses empregados atuam em oito edificações que ficam em uma área abaixo da barragem chamada de ‘Zona de Autossalvamento’ e não haveria tempo de resgate em caso de rompimento. Uma fiscalização também apontou que muitos são sabiam o que fazer em situação de perigo. A empresa tem 60 dias para cumprir as determinações, com multa de R$ 100 mil por dia em caso de descumprimento.



A Vale e a Salobo Metais informaram, por meio de nota, que ainda não foram notificadas e que cumprem todas as obrigações legais de segurança. Ainda conforme a empresa, a barragem está estável e é monitorada 24 horas. A mina de cobre funciona no local desde 2012.

A decisão da 2ª Vara do Trabalho data do último sábado, 12, e atende parcialmente o pedido do MPT, que divulgou a determinação nesta segunda-feira, 14.



“A decisão busca proteger a saúde e a vida dos trabalhadores, em conformidade com os princípios da precaução e da prevenção, principalmente em decorrência dos trágicos acidentes ocorridos no País, como o da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), em janeiro de 2019”, informou o MPT.

Para o órgão, mesmo que a barragem em Marabá “não esteja em situação de ameaça grave e iminente de rompimento, não se pode omitir a existência de risco, independentemente do tipo de barragem”.

Durante a fiscalização, foi observado que havia trabalhadores que não sabiam o que fazer em situação de risco e um inquérito foi instaurado. O MPT reforçou a necessidade de haver constantes treinamentos “sobre rotas de fuga”.



Segundo a Perícia em Engenharia de Segurança do MPT, entre as edificações onde esses trabalhadores atuam, estão uma oficina, um armazém, uma central de concreto e um posto de combustível.



Além da retirada de trabalhadores da Zona de Autossalvamento, foi determinado também “a retirada das estruturas da área de risco, realização de treinamento específico de segurança para todos os funcionários, instalação de sistema de alarme, contemplando sirenes e outros mecanismos de alerta em caso de emergência, além do monitoramento das estruturas das barragens, por geotécnico, durante todo o período que houver atividades sendo executadas pelos trabalhadores na área de risco”

