Justiça ouve testemunhas do acidente que causou a morte de Cleide Moraes

Acontece nesta quarta-feira, 19, a primeira audiência de instrução criminal (processo) para apurar o acidente que causou a morte da cantora Cleide Moraes, , conhecida como Rainha ou Diva da Saudade.

O processo transcorre pelo Fórum Criminal da Comarca de Benevides, na Grande Belém, haja vista que o acidente ocorreu na Rodovia Augusto Meira Filho (Estrada de Mosqueiro), quando a vítima voltava de um show à noite na ilha de Mosqueiro, no dia 26 de julho do ano passado.



A Kombi da cantora era conduzida por um músico de sua banda e foi atingida violentamemente por outro veículo que era dirigido em alta velocidade, na contramão da Estrada, por Vítor Hugo Moraes.

Segundo a Polícia Rodoviária estadual, o condutor que causou o acidente apresentava sinais de embriaguez.



Hoje serão ouvidas testemunhas, nesta que é a primeira audiência de instrução processual.

Familiares, amigos e fãs da vítima pedem que o caso seja transformado, no mínimo, em crime de homicídio privilegiado, em que o indiciado assume o risco da possibilidade de tirar uma vida.

A defesa do motorista sustenta a tese de crime de trânsito, que prevê enquadramento em crime de homicídio culposo – sem intenção de matar -, com base no Código de Trânsito e que prevê pena mais branda.