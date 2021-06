Justiça proíbe MC Maylon de citar Anderson Leonardo nas redes sociais

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proibiu o cantor e dançarino Maycon Douglas Pinto do Nascimento Adão, o MC Maylon, de fazer postagens em redes sociais e de falar publicamente sobre a denúncia de estupro que fez contra o cantor do Grupo Molejo, Anderson Leonardo.

A juíza Ana Paula Azevedo Gomes, da 7° Vara Cível da comarca de Campo Grande, determinou também uma multa de R$ 1 mil para menção que Maylon fizer ao cantor.

A juíza informa no despacho que “mesmo não havendo controvérsia com relação ao ato sexual praticado pelas partes, fato que importa apenas aos envolvidos”, a publicidade do caso causa prejuízos a Anderson, que já teve contratos de trabalho rescindidos em função da exposição do caso.

Eduardo Mello e Diego Lopes, advogados do pagodeiro, divulgaram nota em comemoração da decisão.

– Anderson ficou aliviado com a decisão e, mesmo em show, comemorou a decisão, que protege sua imagem e sua família – disseram.

RELEMBRE O CASO



Anderson Leonardo foi acusado de estupro pelo funkeiro e dançarino Maycon Douglas, o MC Maylon. A ocorrência foi registrada na 33ª DP de Realengo, e o crime teria ocorrido na madrugada do dia 11 de dezembro do ano passado.

Maylon alegou que não fez a denúncia na época do abuso por medo de retaliações.

Na época, o pagodeiro Anderson confirmou que houve relação sexual, mas negou que tenha sido forçada.

Fonte: Pleno News