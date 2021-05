Justiça pune Sheherazade por chamar policiais de criminosos

A jornalista Rachel Sheherazade foi condenada a pagar uma indenização de R$ 10 mil por danos morais, por ter chamado agentes penitenciários de “criminosos”, em 2019. O processo em questão corre na 6ª Vara Cível do Foro Regional de Barueri (SP), e ainda cabem recursos.

A indenização estipulada deve ser paga ao agente penitenciário João Paulo de Assis, do Centro de Detenção Provisória Dr. Calixto Antonio, em São Bernardo do Campo (SP). A comunicadora responde ainda por outras dezenas de ações em todo o país sobre a mesma declaração.

Em 2019, Rachel Sheherazade comentava sobre o confronto entre facções criminosas em presídio de Altamira (PA) que causou a morte de 62 detentos, quando disse que “até mesmo policiais, que são agentes da lei, se bandearam para o lado da criminalidade”. A fala causou reação judicial de sindicatos e profissionais da área.

De acordo com informações do portal Notícias da TV, Sheherazade disse que “há ações em diversos lugares do país, relacionadas a esse vídeo, que estão sendo arquivadas”.

– Não vou comentar sobre este específico. O que tiver de ser feito, meus advogados vão fazer – declarou.

Sua advogada, Andressa Maia Paulo, afirmou que “tomará as medidas judiciais cabíveis para garantir o pleno exercício de sua liberdade de expressão e de imprensa”.

