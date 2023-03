Justiça solta homem que levou menina de 12 anos ao Maranhão

O açogueiro Eduardo da Silva Noronha, de 25 anos, que levou uma menina de 12 anos do Rio de Janeiro ao Maranhão no início deste mês, foi solto na tarde desta quinta-feira (16) após passar por audiência de custódia. A Justiça do Maranhão determinou que ele seja monitorado por tornozeleira eletrônica.

A menina de 12 anos de idade era dada como desaparecida desde o dia 6 de março, quando tinha sido vista saindo do colégio em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na última terça (14), agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros, com apoio da Polícia Civil do Maranhão, localizaram a menina em São Luís, no Maranhão.

De acordo com a polícia, a menina saiu de casa para ir à escola, em Sepetiba, e foi para o Maranhão em um carro de aplicativo após conhecer Eduardo por meio de um aplicativo de compartilhamento de vídeos. Ele esteve no Rio para buscá-la. Os dois conversavam pela internet há cerca de dois anos.

Eduardo foi autuado em flagrante por cárcere privado. No entanto, uma nova investigação foi aberta para apurar os crimes de estupro de vulnerável (já que ele admitiu ter beijado a vítima, o que por si só já caracteriza o crime pelo fato de a menina ter menos de 14 anos) e sequestro.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/ TV Globo