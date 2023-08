Justiça suspende transfusão de sangue em testemunha de Jeová

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) suspendeu uma liminar que determinava a transfusão de sangue em uma paciente testemunha de Jeová que está hospitalizada.

As crenças religiosas da paciente e da família impedem a transfusão de sangue; por isso, a Santa Casa de Montes Claros, Minas Gerais, entrou com uma ação na Justiça e a 5ª Vara Cível da cidade autorizou o procedimento. Mas a paciente, representada pela advogada Eliza Gomes Morais Akiyama, apresentou um recurso.

No entanto, decisão proferida, neste domingo (30), pelo desembargador Leonardo de Faria Beraldo, susta a liminar anterior e assegura o direito da paciente de recusar o tratamento.

– Oficie-se ao juízo de primeiro grau, com a máxima urgência, informando a concessão do efeito suspensivo e solicitando informações, notadamente, sobre o juízo de retratação. Determino, ainda, seja enviada cópia dessa decisão, com urgência, para o setor responsável do hospital, de modo que não seja realizada qualquer transfusão de sangue até o trâmite final desse recurso – diz parte da decisão.

O magistrado constatou que ela “está lúcida e em pleno exercício de sua capacidade civil” e defendeu também a inviolabilidade de crença que está garantida na Constituição. Outro ponto afirmado pelo desembargador é que a paciente não está em caso de emergência e que há outra alternativa para tratá-la.

